Ein Himmel voller bunter Ballone

Das Reiseziel bestimmt hier nur der Wind: vergangene Woche waren 42 Ballonfahrer-Teams aus fünf Nationen in Kössen zu Gast und wetteiferten um die „Remax Alpin Kufstein Trophy“.



Kössen | Es ist ein ganz besonderes Schauspiel, wenn alljährlich im Jänner im Kaiserwinkl unzählige Heißluftballons täglich in den Himmel steigen. Seit über 20 Jahren sind die Ballonfahrer-Teams aus verschiedenen Ländern im Jänner zu Gast beim „Alpin Ballooning“.

Im Rahmen dieser Woche stehen täglich Wertungsfahrten, Rennen und Ballonausflüge auf dem Programm, bei denen Besucher teilweise auch mitfahren dürfen. An der inzwischen 20. Auflage nahmen heuer 42 Teams aus fünf Nationen teil und kämpften um die „Remax Alpin Kufstein Trophy.“



Nach der coronabedingten Pause – die Ballonfahrer kamen zwar auch im Vorjahr ins Kaiserwinkl, allerdings ohne offizielles Programm – stand die heurige Jubiläumswoche unter einem guten Stern. Das Wetter zeigte sich von der schönsten Seite, und bei der Eröffnung am Sonntag strahlten nicht nur die Teams, sondern auch TVB-Obmann Gerhard Erharter mit der Sonne um die Wette. Die Touristiker freuen sich, dass sich das Event als eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Europa etabliert hat.



Wenn die Brenner fauchen und heiße Luft in die Hülle geblasen wird, der Ballon sich aufrichtet und schlussendlich in die Lüfte entschwebt, ist das auch für die Zuschauer immer ein besonderes Erlebnis. Zum Jubiläum wurde übrigens auch eine eigene „Kaiserwinkl Ballonhülle“ gefertigt, die in die Lüfte schwebte, doch auch ein Luftschiff sorgte für Staunen bei den am Boden Gebliebenen. Pilotin des Kaiserwinkl Ballons und Organisatorin ist Irmgard Moser, die sich nun schon seit Jahren um die luftfahrttechnischen Belange während der Woche kümmert.

Auch heuer mussten die Teams verschiedene Aufgaben lösen. So etwa musste ein Zielkreuz getroffen werden, auch zählte die gefahrene Entfernung für die Wertung. mak

Bild: Wetterglück im Kaiserwinkl: 42 Teams aus fünf Nationen nahmen letzte Woche am „Alpin Ballooning“ teil. Bei Kaiserwetter fuhren die Ballone über Walchsee und Kössen und sorgten für Begeisterung auch am Boden. Foto: TVB Kaiserwinkl