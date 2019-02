Ein Feuerwerk der Töne und Klänge

Von 15. bis 17. März geben sich internationale Stars der Jazz- und improvisierten Musikszene in St. Johann die Klinke in die Hand. Die Besucher erwartet ein musikalisches Feuerwerk an Tönen und Klängen. Auch für die Kleinsten wird heuer erstmals etwas geboten.



St. Johann | artacts - das Festival für Jazz und improvisierte Musik in St. Johann ist eine Erfolgsgeschichte. „Letztes Jahr waren wir wieder komplett ausverkauft. Mehr geht eigentlich gar nicht mehr“, freuen sich die Organisatoren Karin Girkinger und Hans Oberlechner.



Auf ihren Lorbeeren ausruhen will sich das artacts-Team jedoch nicht, voller stolz wurde letzte Woche das diesjährige Festivalprogramm präsentiert. Von 15. bis 17. März werden sich internationale Stars der Jazz- und improvisierten Musikszene in St. Johann wieder die Klinke in die Hand geben. Eröffnet und auch abgeschlossen wird der Konzertreigen von einem Veteranen der Free-Music-Szene, Conny Bauer. „Conny spielt am ersten Abend solo und am Abschlussabend wird er zusammen mit Matthias Bauer und Dag Magnus Narvesen auf der Bühne stehen“, informiert Oberlechner.



Ein Konzertreigen wartet auf die Besucher



Zehn Konzerte stehen insgesamt abendlich in der Alten Gerberei ab 19 Uhr auf dem Programm. „Wobei wir am Freitag dieses Mal mit drei Konzerten starten und dann geht es mit einem geballten Programm, nämlich vier Konzerten am Samstag weiter, bevor es zum gemütlichen Ausklang am Sonntag wiederum drei Konzerte gibt“, erklärt Girkinger. Zudem gibt es am Samstag um 17 Uhr auch noch ein Nachmittagskonzert in der Gerberei.



Lauschen & Plauschen für Kleinkinder



Heuer wird auch etwas für die jüngsten Besucher geboten: Zum ersten Mal findet das Babykonzert Lauschen & Plauschen am Samstag im Rahmen des Festivals statt. Matthias Bauer wird dabei auf dem Kontrabass spielen und auch seine Stimme einsetzen. Angesprochen werden sollen Kleinkinder in einem Alter von bis zu drei Jahren sowie ihre Eltern.



Soundcabs für ein individuelles Erlebnis



Ein wahrer Besuchermagnet sind die Soundcabs, die wieder am Samstag und Sonntag Hauptplatz aufgestellt werden. Besucher können dort ein exklusives Drei-Minuten-Konzert genießen.



Workshop für Kinder



Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren wird erneut die „The Kids Improvisers Workshop Band“ ins Leben gerufen. Die Kinder können dort drei Tage lang mit Instrumenten und ihrer Stimme unter der Federführung von Villy Paraskevopoulos improvisieren. Höhepunkt ist dann das Konzert am Sonntag.



Gratis Konzert in der LLA Weitau



Bewährt hat sich auch der eindrucksvolle Spielort in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau. Bei freiem Eintritt können die Besucher in diesem Jahr das Duo „McPhee/Edwards“ genießen. Die Veranstalter sind mit dem angelaufenen Vorverkauf sehr zufrieden. „Wir haben wieder ein buntes Portfolio zusammengestellt. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein“, so Oberlechner.



Buch wird präsentiert



Für Kunst-Fans gibt es auch noch eine Überraschung: Fotograf Ziga Koritnik wird seinen brandneuen Bildband „Cloud Arrangers“ präsentierten, worin auch Festival-Fotos von St. Johann zu finden sind. Johanna Monitzer

Bild: Was viele nicht wissen, im Rahmen des artacts Festivals werden auch immer wieder CDs produziert. Karin Girkinger und Hans Oberlechner vor dem CD-Ständer mit Aufnahmen von internationalen Stars in St. Johann. Foto: Monitzer

Daten & Fakten

artacts 2019 Überblick

St. Johann | Freitag, 15. März, ab 19 Uhr: Conny Bauer (solo), Paraskevopoulos/Winter/Pröll, BIC in der Alten Gerberei.

Samstag, 16. März, ab 13.30: Uhr Soundcabs am Hauptplatz; ab 16 Uhr: Lauschen & Plauschen mit Matthias Bauer im JUZ St. Johann, ab 17 Uhr: Léandre/Andorrà/Strycharski; ab 19 Uhr: BCE Trio, Gordon/Malfon/Edwars/Narvesen, The Elks, The Universal Indians with Joe McPhee in der Alten Gerberei.

Sonntag, 17. März, ab 13.30 Uhr: Soundcabs am Hauptplatz, ab 14 Uhr: The Kids Improvisier Workshop Band in der Alten Gerberei, ab 16 Uhr: McPhee/Edwards in der LLA Weitau, ab 19 Uhr: Léandre/Content, White Sands, Bauer/Bauer/Narvesen in der Alten Gerberei.

Informationen, Reservierungen und Tickets unter www.artacts.at.