Ein Blick hinter die Kulissen

Das Hahnenkamm-Rennen zog heuer wieder tausende Zuschauer an, so auch Schüler der Klasse 2c der Mittelschule Kitzbühel, die in Organisation und Abläufe hineinschnuppern durften.



Kitzbühel | Die Organisation eines Großevents wie dem Hahnenkamm-Rennen ist natürlich ein riesiger Aufwand, zumal die Zahl der Besucher die der Einwohner der Stadt Kitzbühel um ein Vielfaches übersteigt. Den Schülern der MS/Sport-MS Kitzbühel wurden während ihrer Exkursion die Organisation und Abläufe einer solchen Veranstaltung nähergebracht. Dank Oliver Keim erhielten sie Zutritt zum VIP-Gebäude und konnten sich dort über die Arbeitsabläufe selbst ein Bild machen.



Ähnlich wie in einem großen Tourismusbetrieb muss hier nicht nur der Service hohe Ansprüche erfüllen, sondern auch das komplette Catering-Team muss exakt zusammenspielen. Trotz des temporären Charakters sind bei den Hahnenkamm-Rennen sehr hohe Ansprüche der Kunden zu befriedigen, was nur mit entsprechendem Arbeitsaufwand und Vorplanung zu bewältigen ist. Die Logistik und die materiellen Leistungen, die für ein Großereignis nötig sind, wurden den Schülern während ihres Besuches offensichtlich.



„Die gesamte Klasse zeigte sich sehr beeindruckt, wie komplex sich die Durchführung eines solchen Events gestaltet“, berichtet Klassenvorständin Stefanie Aufschnaiter. „Diese Arbeiten sichtbar zu machen, ist in einer Tourismusregion wie Kitzbühel wünschenswert, um interessierten Nachwuchs für diesen Bereich zu sichern“, so Aufschnaiter abschließend.

Bild: Direktorin Angelika Trenkwalder, Klassenvorständin Stefanie Aufschnaiter und Oliver Keim mit den Schülern der 2c Klasse der Mittelschule Kitzbühel, in Begleitung von Petra Krimbacher und Martina Praschberger (v. l.). Foto: Mittelschule Kitzbühel