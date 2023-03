Ehrungen für Feuerwehrmänner

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kössen konnten zahlreiche Mitglieder für ihr Engagement geehrt werden.



Kössen | Dieser Tage zog auch die Feuerwehr Kössen Bilanz über das abgelaufene Jahr – wie Kommandant Andreas Paluc informierte sind in Kössen 75 Mitglieder im Aktivstand und 27 Mann in Reserve. Insgesamt wurden im Vorjahr 34 Einsätze bewältigt.



Bei den Neuwahlen wurden Kommandant Andreas Paluc, Stellvertreter Anton Schlechter und Schriftführer Rudolf Bellinger bestätigt, neuer Kassier ist Jakob Hintler. Überdies standen zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung. Geehrt wurden Christian Hechl für 25 Jahre, Leonhard Mühlberger und Thomas Obinger jun. für 40 Jahre sowie Christian Mühlberger für 50 Jahre. Das Ehrenzeichen des LFVB Tirol für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt Alois Bellinger sen. und für 70 Jahre Anton Schwaiger. Das Verdienstzeichen des BFK Kitzbühel in Stufe III Bronze wurde Mario Schnalzger, Tobias Gründler und Stefan Wimmer überreicht. In Stufe II Silber erhielt es Alois Bellinger und in Stufe I Gold Anton Schlechter.



Kommandant Andreas Paluc wurde mit dem Verdienstzeichen Stufe IV das Landesfeuerwehrverbandes Tirol in Bronze ganz besonders ausgezeichnet. KA

Bilder: 1) Bgm. Reinhold Flörl, Vize-Bgm. Marisa Dünser, Rudolf Belinger, Jakob Hintler, Komm. Andreas Paluc, Anton Schlechter und BFK-Stellvertreter Andreas Schroll sowie ABK Michael Schenk (von links). 2) Alois Bellinger (links) wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft und Anton Schwaiger für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Fotos: FF Kössen