Ehrung für verdiente Touristiker

Für ihre zum Teil jahrzehntelangen Tätigkeiten und Verdienste um den Tourismus ehrte Christian Harisch im Rahmen eines feierlichen Stelldicheins in Rosis Sonnbergstuben vier Persönlichkeiten.



Kitzbühel | Dem Tourismus kommt in Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg eine tragende und dauerhaft impulsgebende ökonomische Rolle zu – bei der Wertschöpfung, der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie im Sinne der Lebensqualität. „Dies wäre ohne mutige Unternehmerinnen und Unternehmer und Funktionäre nicht möglich“, so der Laudator Christian Harisch, Obmann des Kitzbüheler Tourismusverbandes. „Die heutigen Auszeichnungen sind nicht nur ein Dank für das Bemühen um den Gast, sondern auch für die hohe Innovations- und Risikobereitschaft. Beides sind neben Zusammenhalt in der Region die wesentlichen Faktoren für erfolgreichen Qualitätstourismus.“



Initiativen, Ideen, neue Impulse – davon profitieren einzelne Gemeinden und die gesamte Region. Umso mehr verdienen Menschen, die mit Kreativität und unermüdlichem Einsatz zur weiteren Verbesserung des touristischen Angebotes beitragen, eine besondere Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Leistungen. Dafür überreichte Kitzbühel Tourismus die höchsten Auszeichnungen an insgesamt vier Würdenträger aus Kitzbühel und Reith.

Jubiläum: 55 Jahre Sonnbergstuben

Unter den Geehrten befand sich unter anderem die singende Kultwirtin Rosi Schipflinger. Für ihren unermüdlichen Einsatz und außerordentlichen Beitrag zur touristischen Entwicklung ihrer geliebten Heimatstadt erhielt sie für 55 Jahre Sonnbergstuben die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Sie machte Kitzbühel in den letzten Jahrzehnten weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und feierte erst kürzlich ihren 80. Geburtstag. Am Ehrungsabend gratulierte Christian Harisch zudem zu 20 Jahren Partnerschaft mit ihrem Sepp.



Dank und Anerkennung erhielt auch der jahrelange Wegbegleiter Hans-Dieter Toth, der in den 80er-Jahren den Zwei-Personen-Reiseveranstalter Eurotours mit Sitz in Kitzbühel gründete und zur führenden Incoming-Agentur Mitteleuropas entwickelte. Der langjährige Touristiker, der in der Branche immer noch höchstes Ansehen genießt, hat mit seiner Erfahrung und seinem Gespür für Neues Kitzbühel Tourismus in Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden über viele Jahre bereichert. Auch er erhielt vom Kitzbühel Tourismus Vorstand die Ehrennadel in Gold mit Diamant überreicht.



Der sportbegeisterte Steuerberater Klaus Winkler, seit 2004 Bürgermeister der Stadtgemeinde Kitzbühel, machte den Tourismus und die stetige Weiterentwicklung der Bergbahn AG Kitzbühel zur Chefsache. Neben zahlreichen Funktionen in der Wirtschaftskammer Tirol und wichtigen Infrastrukturprojekten, wie etwa der Errichtung des Sportparks, setzte er sich stets für ein „gemeinsames Kitzbühel“ ein. Dafür dankte ihm auch Landeshauptmann Anton Mattle mittels Videobotschaft. Christian Harisch überreichte seinem jahrelangen Wegbegleiter abschließend die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Dem Reither Bürgermeister Stefan Jöchl – ein sehr umsichtiger und engagierter Aufsichtsrat seit dem Jahr 2004 – wurde in Anerkennung seines Wirkens bei Kitzbühel Tourismus die Ehrennadel in Gold überreicht.

Den lauen Sommerabend ließ man bei guter Stimmung und feierlicher Musik von Tyrol Music Project und Rosi Schipflinger ausklingen. KA

Bild: Mike Mayr-Reisch (Obmann-Stellvertreter, Kitzbühel Tourismus), Bgm. Klaus Winkler, Rosi Schipflinger (Sonnbergstuben), Hans-Dieter Toth (Eurotours), Bgm. Stefan Jöchl, Christian Harisch (Obmann Kitzbühel Tourismus) sowie Andreas Dagn (Obmann-Stellvertreter, Kitzbühel Tourismus). Foto: Kitzbühel Tourismus