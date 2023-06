Echte Profis im Verkauf

Dieser Tage fand an der TFBS-Kitzbühel die Vorausscheidung für die Tyrol Skills – der Verkaufswettbewerb – statt.



Kitzbühel | Bei dem abwechslungsreichen Nachmittag stellten insgesamt 13 Lehrlinge vor der Jury ihr Können unter Beweis. Das Verkaufsgespräch mit dem professionellen Testkunden Roman Hörwey dauerte maximal acht Minuten. Bewertet wurden unter anderem die Gesprächsführung, die Produkterklärung, die Präsentation der Ware, der Zusatzverkauf und das nonverbale Verhalten. Für die besten Lehrlinge geht es Ende Juni zum Landeswettbewerb nach Innsbruck ins Einkaufszentrum DEZ. Die hochkarätige Jury, bestehend aus Lehrlingskoordinator David Narr, Monika Mauracher von Sportalm, Günther Egger von Egger Fashion und Lukas Rödlach, Teilnehmer am Bundeswettbewerb, hat schließlich entschieden.



Die Berufsschule Kitzbühel wird in Innsbruck vertreten durch Anina Gansterer (Frauenschuh Bekleidungs GmbH, Kitzbühel), Josef Steger (Schiverleih Margreiter GmbH, Kirchberg) sowie als Ersatz Justin Schranz (Hervis Sport- und Mode GmbH, Kitzbühel). KA

Bild: Bei der Berufsschule Kitzbühel ging kürzlich die Vorausscheidung für die Tyrol Skills über die Bühne. Foto: TFBS Kitzbühel