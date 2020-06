E-Bike Unfall in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 11.06.2020, gegen 16.05 Uhr, lenkten ein 12-jähriger und ein 62-jähriger Österreicher ihr jeweiliges E-Bike in Fieberbrunn, Ortsteil Walchau, in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich der Dandlerkapelle kam es zwischen den beiden E-Bikern zu einer Kollision, bei der beide unbestimmten Grades verletzt wurden. Der 62-Jährige musste mit Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.

