Dritter Wechsel in Kitz-Hotellerie

Das Personalkarussell mit den Führungskräften der Kitzbüheler Top-Hotellerie drehte sich um eine Runde weiter: Im Lebenberg Schlosshotel folgte Johannes Kern der bisherigen Direktorin Veronika Kuna nach.



Kitzbühel | Die Wintersaison neigt sich dem Ende zu und mit ihr werden auch die Positionen in einigen Hotel-Leitbetrieben neu besetzt. Wie berichtet, verließ Direktor Johannes Lehberger vor wenigen Wochen das Grand Tirolia, seine Stelle übernahm der bisherige Kempinski-Manager Gerhard Bosse. Im Hotel Kempinski Das Tirol in Jochberg folgte der aus Kiel stammende Thies Bruhn nach.



Neu besetzt wurde mit Stichtag 1. März der Posten des Direktors im Lebenberg Schlosshotel, das die Harisch Gruppe seit 2020 betreibt. Die bisherige Chefin Viktoria Kuna habe das Hotel auf eigenen Wunsch verlassen, erläuterte Hotelier Christian Harisch. Die Position wurde innerhalb der Harisch Hotels mit Johannes Kern nachbesetzt. Der gebürtige Bayer war zuvor in leitenden Funktionen u. a. bei den LUX Hotels & Resorts auf den Malediven und im Mandarin Oriental München tätig. In den vergangenen drei Jahren leitete er das Fünf-Stern-Luxushotel Weißes Rössl, Aushängeschild von Hotelier Christian Harisch und Kitzbühels einziges „Leading Hotel of the World“. Kern habe bereits im Sommer 2023 das Team am Lebenberg unterstützt, schilderte Harisch. „Für uns ist dieser interne Wechsel daher ein Idealfall.“



Das Schlosshotel Lebenberg ist der 11. Betrieb der Harisch Gruppe, zu der sechs Hotels und fünf Restaurants in Kitzbühel und am Tegernsee gehören. Zu Spitzenzeiten werden im Unternehmen insgesamt an die 500 Mitarbeiter beschäftigt, davon allein rund 100 im Lebeberg Schlosshotel. Probleme mit Personalrecruiting kenne man bei den Harisch Hotels nicht so sehr: „Wir haben langjährige Mitarbeiter vom Austria Trend Hotel übernommen, viele heimische Mitarbeiter haben hier ihre Lehre absolviert, einige davon wollen wieder zurückkehren“, schildert Kern. Michael Hönigmann, General Manager der Harisch Hotels ergänzt: „Es ist ein großer Vorteil, dass unsere Mitarbeiter innerhalb der Harisch Hotels wechseln, sich beruflich verändern und dabei ihre Mitarbeiterunterkunft behalten können.“



Wer künftig das Hotel „Weißes Rössl“ leiten wird, steht indes noch nicht fest. Bevorzugt werde dabei eine betriebsinterne Lösung, erklärt Harisch. Alexandra Fusser

Bild: Hoch über Kitzbühel thront das Lebenberg Schlosshotel. Es wird seit Oktober 2020 von den Harisch Hotels betrieben.