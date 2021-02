Drei Silberne für Andreas Mayer

Andreas Mayer aus Kirchdorf holte sich 3x Silber bei den Österreichischen Meisterschaften im Individual, Vertical und Sprint.



Viehhofen, Schladming | Vergangenes Wochenende wurden in Viehhofen, unter den strengen COVID-Bestimmungen, die Österreichischen Meisterschaften Skibergsteigen im Vertical und Sprint durchgeführt. Ausgetragen wurden die Rennen nur für ausgewählte Teilnehmer aus den österreichischen und deutschen Kadern. Somit bestritten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein, trotz kalten minus zehn Grad, knapp 80 Teilnehmer/innen das Rennen.



Andreas Mayer vom WSV Kirchdorf fand gut in das Rennen, konnte die 1.000 Höhenmeter/3,6km in 36:02 Minuten bewältigen und holte sich Silber bei den Junioren (Gesamt 7.) Am Sonntag nahm er anschließend am Sprint-Rennen teil. Auf einem sehr schnellen Rundkurs, im Pinzgauer Glemmtal, konnte sich Andreas Mayer mit der besten Zeit im Qualifikationslauf bei den Junioren, auch im Halbfinale und Finallauf durchsetzen und freute sich nochmal über Silber in seiner Klasse. Somit war er gesamt drittschnellster Österreicher.



Schon einige Wochen davor fand in Schladming die Österreichische Meisterschaft in der Königsdisziplin des Skibergsteigens, das Individual, statt. Bei viel Schnee und abgeänderter Strecke aufgrund von Lawinengefahr, konnte Andreas Mayer die spektakuläre Strecke (1700 Höhenmeter verteilt auf 4 Runden), erfolgreich absolvieren und sicherte sich auch hier Silber.

Kommendes Wochenende findet der nächste Weltcup im Südtiroler Martelltal (Marmotta Trophy) statt. Ausgetragen werden hier Sprint und ein Invidual auf sehr schöner und anspruchsvoller Strecke.



Anschließend geht es gleich, zu der Anfang März stattfindenden Weltmeisterschaft im Skibergsteigen, nach Compedrosa in Andorra. Hier wird, neben den drei Hauptdiszi­plinen, auch ein Teambewerb stattfinden.

Bild: Andreas Mayer sicherte sich drei Silbermedaillen bei den Österreichischen Meisterschaften. Foto: Tom Koller