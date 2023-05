Drei Pantoffelhelden wehren sich

Sehr viel gelacht wurde im voll besetzten Kirchdorfer Dorfsaal, wo die Heimatbühne die umjubelte Premiere ihres neuen Theaterstückes „Club der Pantoffelhelden“ feierte.



Kirchdorf | Bei dieser turbulenten Komödie stehen drei Männer unter der Fuchtel ihrer Ehefrauen. Während sich Willi (Michael Kals), Friedl (Herbert Aigner) und Peter (Alois Dürager) brav um den Haushalt kümmern, genießen ihre Frauen das Leben. Als es für die Pantoffelhelden immer schlimmer wird, beschließen sie, den Spieß umzudrehen. Das lassen sich ihre Herzdamen Ella (Katharina Steger), Ricarda (Rosi Kals) und Susanne (Gertraud Aigner) aber nicht so ohne weiteres gefallen, und die adrette Barfrau Carmen (Lisa Randl) sowie eine neugierige Hausmeisterin (Sigi Baumann) machen es für die unterjochten Ehemänner nicht gerade leichter. Besserung ist jedoch in Sicht, als ihnen Willis guter Freund Richie (Mario Brunner) zu Hilfe kommt. Ob seine gut gemeinten Tipps auch erfolgreich sind, erfährt das Publikum erst im dritten Akt.



Unter der Regie von Herbert Aigner und Mario Brunner sorgen neben den drei bedauernswerten Pantoffelhelden alle Akteure für beste Unterhaltung.

Einen Sonderapplaus erntete Lisa Randl nach der Premiere für ihr überaus gelungenes Theaterdebüt. Sylvia Eberl und Gudrun Schwärzler gestalteten das Bühnenbild, und bei ihren Auftritten werden die Akteure von den Technikern Stefan Wieser und Jakob Krimbacher sowie dem Kassen- und Helferteam unterstützt.

Weitere Aufführungen bis Sonntag, 11. Juni

Die Komödie wird noch am 25. und 31. Mai sowie am 7. Juni (jeweils um 20 Uhr) und am Sonntag, 21. Mai, und 11. Juni um 18 Uhr im Dorfsaal Kirchdorf aufgeführt.

Kartenreservierungen sind online unter www.heimatbuehne-kirchdorf.at möglich, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Gernot Schwaiger

Bild: Die drei Pantoffelhelden (Alois Dürager, Herbert Aigner und Michael Kals) werden von Richie (Mario Brunner) gecoacht. Foto: Schwaiger