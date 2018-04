Drei Medaillen bei Militär-WM

Bei der Militär-WM in Hochfilzen waren die österreichischen Teams erfolgreich. Sowohl die Damen als auch die Herren sicherten sich die Goldmedaille. Zu den Teammedaillen von Lisa Hauser und Dominik Landertinger kam noch eine Einzelmedaille in Bronze bei Landertinger dazu.



Hochfilzen | Mit dem Biathlon-Sprint der Damen und Herren fanden die 54. Militär-Weltmeisterschaften einen Höhepunkt. Der Schweizer Benjamin Weger krönte seine sensationelle Weltcupsaison mit seinem ersten Titel bei einem Großereignis. Lokalmatador Dominik Landertinger jubelte über seinen ersten Podestplatz in einem Einzelrennen auf heimischem Boden: „Eine Medaille bei der Militär-WM ist eine lässige Geschichte und ein super Abschluss für diese Saison. Ich möchte auch den Veranstaltern ein großes Lob aussprechen, die die Loipe hier super hingebracht haben.“ Auf Rang zwei landete Europameister Andrejs Rastorgujevs.



Bei den Damen dominierte Franziska Hildebrand. Sie sicherte sich ihren ersten Titel bei einer Militär-WM. Die Deutsche setzte sich gegen die ukrainische Staffel-Weltmeisterin und Weltcupsiegerin Yuliia Dzhima und der Polin Kinga Mitoraj durch. Pech hatte hingegen Lokalmatadorin Lisa Hauser: Die Reitherin leistete sich je einen Fehlschuss im Liegend- und Stehendanschlag und verpasste letztlich das Podium um nur 2,9 Sekunden: „Der eine Fehlschuss stehend war einfach zu viel. Umso ärgerlicher dann natürlich der knappe Abstand. Aber ansonsten war das ein super Rennen für mich und ein guter Abschluss.“



In der Teamwertung konnten sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die Österreicher überzeugen: Lisa Hauser, Dunja Zdouc und Julia Schwaiger sichern sich den Titel bei den Damen, Dominik Landertinger, Simon Eder und Sven Grossegger holen WM-Gold in der Teamwertung der Herren.

Bild: Die Damenmannschaft mit Lisa Hauser (3. v.l.) holte sich die Goldmedaillen im Biathlon-Teambewerb. Foto: KSC