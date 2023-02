Doppelgold für K.S.C.-Skispringer

Der K.S.C.-Nachwuchsskispringer Stephan Embacher durfte bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Friaul-Julisch Venetien gleich zweimal über Gold jubeln.



Planica, Kitzbühel | Den ersten Erfolg sicherte sich der Nachwuchs-Adler beim Einzelbewerb auf der Normalschanze (HS 102) im slowenischen Planica. Der K.S.C.-Athlet war im Nordic Centre nahe der italienischen Grenze eine Klasse für sich und siegt mit mehr als 20 Punkten Vorsprung.



„Unglaublich, mir fehlen die Worte“, konnte Embacher seine Gefühlswelt gar nicht beschreiben. Sehr wohl aber seine beiden Sprünge auf 99 und 101 Meter: „Der erste war schon sehr solide, der zweite dann auf einem sehr hohen Niveau.“ Keine Chance für die Konkurrenz. Dabei war der 17-Jährige gar nicht rundum zufrieden. „Ich habe schon auch noch Luft nach oben, zum Beispiel bei der Symmetrie in der Luft“, ist er nach eigenem Befinden oftmals noch „zu schief und zu verkrampft“. Gleiches gilt für die Hocke.

„Gut wird, wer besser werden möchte“ – unter diesem Motto wandelt der Stams-Schüler mit dem bislang größten Erfolg seiner noch jungen Karriere auf den Erfolgsspuren von Vorbild Gregor Schlierenzauer. Mit ihm verbindet ihn die Lust am Fliegen. „Das Gefühl in der Luft ist sensationell, davon kann ich nicht genug kriegen“, so Embacher. Gleiches gilt für das EYOF: „Es ist richtig lässig hier!“

Draufgabe im Team-Bewerb

Österreichs Skispringer gewannen den Teambewerb und Stephan Embacher damit seine zweite Goldmedaille. Der Jung-Adler war mit seinen Kollegen Johannes Pölz, Jakob und Simon Steinberger eine Klasse für sich und sprang den anderen Nationen auf und davon. Nach zwei Durchgängen siegte das Team Austria mit 86,3 Punkten Vorsprung auf Polen, die drittplatzierten Deutschen liegen bereits 102,2 Punkte zurück. „Wahnsinn! Sensationell! Unglaublich!“, jubelten die vier Talente im Auslauf. Der Teambewerb sei immer etwas ganz Besonderes. „Normalerweise springen wir gegeneinander, aber heute war es ein super Gefühl, wie wir uns gegenseitig gepusht haben. Das war schon ein Wettkampf auf sehr hohem Niveau“, so die Jung-Adler. Embacher verabschiedete sich mit einem breiten Grinsen aus Planica. „Meine Erwartungen wurden um Längen übertroffen – zwei Goldmedaillen sind natürlich lässig. Es war eine richtig coole Woche beim European Youth Olympic Festival.“ KA

Bilder: 1) Stolz präsentiert Stephan Embacher eine seiner zwei Goldmedaillen.

2) Auch im Team erfolgreich: Stephan Embacher mit seinen Kollegen Jakob und Simon Steinberger, Johannes Pölz (v.l.). Fotos: ÖOC/GEPA Pictures