Donnerstag ist Anzeigertag

In der 10. Ausgabe des heurigen Jahres finden Sie unter anderem folgende Themen:



- Der harte Winter geht an den Wäldern nicht vorbei: Förster beklagen massive Wildschäden, Abschussquoten müssen erhöht werden

- Widerstand gegen Heli-Port in Erpfendorf, Umweltverträglichkeitsprüfung liegt auf

- in St. Ulrich musste der Gemeinderat die Vergabe der Gewerbegründe verschieben

- Stadtpfarrer Michael Struzynski wirkt seit 25 Jahre in Kitzbühel, wir fragen ihn im Interview, ob er an Gott zweifelt, was er von Frauen im Priesteramt hält und erfahren seinen Lieblingswitz...

- ehemaliges Cordialhotel in Reith soll plastikfreies Kinderhotel werden. Kinder sind aufgerufen ihre Ideen im Rahmen eines großes Festes am Ostersonntag vorzutragen

- Kleinkunst Kitzbühel feiert Jubiläum

- im Sport: Goas Winter Challenge, Goinger Eisbären holen Titel, Adler fix im Play Off

... und viele weitere interessante Geschichten aus dem Bezirk. Wir lesen uns!