Donnerstag ist Anzeigertag

Am morgigen Donnerstag heißt es wieder "Anzeigertag". Vorab schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf einige Themen in dieser Woche:

- Literaturverein feiert 10 Jahre und denkt gerne "groß"

- Lisi Osl gibt ein Interview zum Neustart nach ihrer Verletzung

- die St. Johanner "Eisbären" und "Die Adler" aus Kitz suchen Nachwuchs

- im Wirtschaftsteil berichten wir über die große Lehrlingsgala und

- im Kulturteil auch über den Kunstmarkt in der AK

- sowie in Aktuelles über die Postpartnersuche in Reith

Wir wünschen viel Freude beim Lesen.



Tipp: in unserer Onlineausgabe finden Sie den Anzeiger angereichert mit Videos und Bildergalerien.