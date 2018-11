Donnerstag ist Anzeigertag

Auf den 72 informativen Seiten rund um unseren Bezirk finden Sie diese Woche unter anderem folgenden Themen:

- SV Kirchdorf feiert 50 Jahr Jubiläum und den Herbstmeistertitel

- Kritik an den Abgängen bei der Aquarena

- Nahversorger in Reith sperrt zu

- lindern Lehrlinge aus Spanien das Fachkräfteproblem?

- "Servus ab Abend" Moderator Florian Lettner gibt Einblicke in seine Arbeit

- Vereinsnachrichten von Schützen und Musikkapellen

- und vieles mehr ...

Viel Freude beim Lesen!