Diskussionsabend Zukunft Nahverkehr Brixental

Im Dezember 2016 gab es eine große Umstellung im Fern- und Nahverkehr in Tirol. Der Bahnhof Wörgl wurde zum fixen Haltepunkt im ÖBB-Fernverkehr und gleichzeitig Taktknoten zum Nahverkehr. Damit konnte einer der Wünsche des Pendlerforums – schnelle Umsteigeverbindungen von und nach Innsbruck – umgesetzt werden.



Dieser Taktfahrplan bildet das Rückgrat für alle weiteren Verkehre in Tirol. Das Zusammenspiel von Fernverkehr und Nahverkehr ist dabei sehr komplex.



Dennoch sind das Team der VVT Verkehrsplanung sowie die Verantwortlichen des ÖBB-Nahverkehrs in Tirol gemeinsam mit dem Pendlerforum an der Weiterentwicklung des Fahrplans für alle Öffi-Nutzer interessiert. Dazu gibt es auch neue Vorschläge, die im Rahmen dieser Besprechung präsentiert werden. In der Umsetzung ist den Partnern ein Konsens mit den Betroffenen Pendlern sehr wichtig. Die Veranstalter freuen sich daher über rege Teilnahme.

Ort: Stadtamt Kitzbühel, 6370 Kitzbühel, Hinterstadt 20, Saal Hahnenkamm

Termin: Dienstag, 21.3.2017, 19:15 Uhr



Maximilian Ebersberg

Pendlerforum Bezirk Kitzbühel

Dipl.-Bw. Andreas Knapp MBA

Leiter Verkehrs- und Angebotsplanung

Verkehrsverbund Tirol GesmbH