Diese Woche im Anzeiger!

Legalisierung von Cannabis in Deutschland ist besonders für Beamte im Kaiserwinkl Thema -Am Bild die Staatsgrenze zwischen Kössen und Schleching – während diesseits des Tunnels der Genuss von Cannabis illegal ist, ist das Rauchen eines Joints seit 1. April in Deutschland erlaubt. - Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger.

Weitere Themen der Woche:

Bezirk : Internetkriminalität steigt weiter an

: Internetkriminalität steigt weiter an Kitzbühel : „Innenstadt könnte von Gries-Belebung enorm profitieren“

: „Innenstadt könnte von Gries-Belebung enorm profitieren“ Aurach : Gesuchter unversehrt gefunden

: Gesuchter unversehrt gefunden Reith : Ziele: Energieautonomie bis 2050, Verbesserung der Lebensqualität

: Ziele: Energieautonomie bis 2050, Verbesserung der Lebensqualität Oberndorf : Abend der Inspiration und Vernetzung

: Abend der Inspiration und Vernetzung Hochfilzen : Konzert mit vielen Höhepunkten

: Konzert mit vielen Höhepunkten Kitzbühel : Fulminantes Konzert zum Abschied

: Fulminantes Konzert zum Abschied St. Ulrich : Brigitte Lackner legte Nuaracher Sozialfonds in neue Hände

: Brigitte Lackner legte Nuaracher Sozialfonds in neue Hände Fußball: 23. Derby Going - Hochfilzen endete unentschieden,

St. Johann erobert Tabellen-Spitze

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.