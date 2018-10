Diese Woche im Anzeiger!

Auf Grund des Feiertages erscheint der Kitzbüheler Anzeiger erst am Freitag. TIPP: Die Online Ausgabe im APP ist bereits morgen verfügbar!

Einige Themen dieser Woche:

- auf dem Weg zum Tourismus-Glück, der Tourismusverband Region St. Johann-Oberndorf-Kirchdorf-Erpfendorf zog Bilanz. (Online mit Video)

- erste Erkenntnisse zum geplanten Verkehrskonzept in St. Johann liegen vor

- Altenwohnheim Kirchberg erhielt Auszeichnung

- der Gemeinderat in Kitzbühel beschloss einen Rückbau

- erstes Herzregion-Treffen im Zeichen des digitalen Wandels (Video in der APP)

- Ben Segenreich im Interview: "Israel kann man nicht verstehen"

- gibt es in St. Johann bald eine Ortspolizei?

- und vieles mehr aus Ihrem Bezirk!

Viel Freude beim Lesen!