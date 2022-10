Diebstahl von E-Bikes in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Nacht zum 9. Oktober 2022 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Gemeinschaftsgarage mehrerer Wohnhäuser in Kitzbühel und stahlen daraus 7 E-Bikes, ein Moutainbike und einen Katalysator. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von ca. € 20.000,-

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200