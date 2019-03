Diebstahl in St. Johann i.T.

St.Johann i.T. | Am 21. März 2019, gegen 08:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter in einem Supermarkt in St. Johann i.T. einer 79-jährigen Deutschen aus ihrer in einem Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse samt dem darin befindlichen Bargeld. Unmittelbar nach der Tat behob der Täter mit zwei in der Geldtasche befindlichen Bankomatkarten jeweils einen dreistelligen Bargeldbetrag an einem Bankomaten in St. Johann i.T.

PI St. Johann i.T. - Tel. 059133/7208