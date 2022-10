Diebstahl in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 27. Oktober gegen 17:00 Uhr bemerkte eine 32-jährige österreichische Zeugin vor einem Wohnhaus in Kirchdorf einen Mann der eine Geldtasche ausräumte und die leere Geldbörse in einen angrenzenden Bach entsorgte. Im Anschluss daran fuhr er mit einem weißen Pkw (deutsches Kennzeichen) über die Wenger Straße in Richtung L39 Kössen.



Eine Fahndung nach dem Pkw im Nahebereich durch die verständigten Polizeistreifen verlief ergebnislos. Am 28. Oktober gegen 12:00 Uhr meldete ein 63-jähriger Österreicher, dass offenbar in einem unbeobachteten Moment seine Geldtasche von seinem Geschäft in Kirchdorf gestohlen wurde. Die am Vortag gefundene Geldtasche konnte in weiterer Folge dem Österreicher zugeordnet werden. Dem 63-Jährigen entstand dadurch ein Schaden im niederen 4-stelligen Eurobereich.

