Diebstahl eines E-Bikes in Brixen im Thale – Zeugenaufruf.

Brixen | Am 22.09.2021 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr stahlen unbekannte Täter vom Fahrradträger eines Campingwagens ein E-Bike der Marke KOGA, Type E-Inspire, Farbe schwarz. Der Campingwagen war während der Tatzeit auf dem öffentliche Parkplatz vor dem Lebensmittelgeschäft Spar in Brixen im Thale abgestellt. Das E-Bike war am Fahrradträger montiert und versperrt.

Die Polizei ersucht etwaige Zeugen des Diebstahles sich zu melden.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209