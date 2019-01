Diebstahl eines Anhängers in St. Johann i.T.

St. Johann | Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit vom 22.01.2019, 17:00 Uhr bis 23.01.2019, 07:30 Uhr einen Anhänger, Farbe Grau, welcher vor einer Werkstätte in St. Johann i.T. abgestellt war. Es entstand ein Schaden im Wert eines niederen vierstelligen Eurobetrags.

PI St. Johann i.T. - Tel.: 059133/7208