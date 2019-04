Diebstahl durch Einbruch in St. Johann

St.Johann | Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 29.03.2019 in mehrere Firmenobjekte in St. Johann in Tirol ein, indem sie Türen und Fenster aufbrachen bzw. einschlugen. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, Wandtresore sowie Standtresore aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Auf Grund der Aufzeichnung einer Überwachungskamera kann von mehreren Tätern ausgegangen werden. Der finanzielle Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Beim Diebesgut handelt es sich um Bargeld sowie um diverse Goldmünzen. Weitere Erhebungen folgen.

PI St. Johann i.T. - TelNr.: 059133 7208