Diebstähle aus Umkleidekabine in St. Johann in Tirol - OPFERSUCHE

Während die Kundin eines Bekleidungsgeschäftes in St. Johann in Tirol am 6. Juni 2023 gegen 14:20 Uhr die Umkleidekabine kurz verließ, stahl eine unbekannte Täterin aus der in der Umkleidekabine abgestellten Handtasche deren Geldtasche.

St. Johann | Aufgrund gewonnener Erkenntnisse kann angenommen werden, dass einem weiteren, bislang unbekannten Opfer Bargeldbestände in unbekannter Höhe aus der Geldtasche gestohlen wurden. Die Geldbörse selbst wurde zurückgelassen, das Opfer hat den Vorfallsort jedoch aus bislang unbekannten Gründen einfach verlassen. Das unbekannte Opfer wird ersucht sich mit der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol unter 059133 – 7208 in Verbindung zu setzen.

Bearbeitende Dienststelle: PI St. Johann in Tirol