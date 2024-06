Die zehn Top-Tipps für alle Radfahrer

Am 15. Juni fällt der Startschuss für den Gamsstadt-Staffeltriathlon. Hier die zehn wichtigsten Tipps für die Radfahrer.



Kitzbühel | Schön langsam füllt sich die Teilnehmerliste für den Staffeltriathlon. Zahlreiche Teams haben sich bereits angemeldet und das Training gestartet. Mit 200 Metern Schwimmen, sechs Kilometern Radfahren und zwei Kilometern Laufen sind die einzelnen Streckenabschnitte – aufgeteilt auf drei Sportler – für jeden gut zu meistern. Ein bisschen Training im Vorfeld schadet aber nicht. Rennleiterin Marilena Swidrak und Trainingsleiterin Viktoria Jöchl haben dieses Mal ihre zehn wichtigsten Tipps für alle Radfahrer verraten.



Tipp 1: Die Grundlage zuerst

Wie bei allen Sportarten gilt: es geht nicht von null auf hundert. Es ist wichtig, zuerst mit kleinen, lockeren Runden zu starten und sich dann langsam zu steigern, um eine gute Kondition aufzubauen.

Tipp 2: Wer Köpfchen hat, der schützt es

Beim Radfahren ganz besonders wichtig – insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten oder in der Gruppe – ist der Helm. Sonst sind die Organisatoren bei der Ausrüstung nicht ganz so streng, aber ob der Helm gut sitzt und die Bremsen funktionieren, wird bei allen Teilnehmern vor dem Start gecheckt.

Tipp 3: Straßenverkehr

Auch wenn es für die schnelleren Radfahrer manchmal verlockend scheint: im Training gilt es, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Dazu zählen auch die Geschwindigkeits- und Vorrangregeln.

Tipp 4: Handzeichen und Kommunikation

Beim Radfahren geht es teilweise schnell zu, daher ist es ganz wichtig, mit anderen Radfahrern zu kommunizieren und vor Gefahren wie beispielsweise Schlaglöchern oder abruptem Bremsen zu warnen.

Tipp 5: Schmerzen im Nacken adé

Egal ob Rennrad oder City-Bike – beim Gamsstadt Staffeltriathlon sind alle sicheren Räder willkommen. Es kann allerdings hilfreich sein, die Sattelhöhe vom Radhändler des Vertrauens einstellen zu lassen. Dadurch erspart man sich Nackenschmerzen und erreicht eine effizientere Kraftübertragung.

Tipp 6: Verpflegung zwischendurch

Anders als beim Laufen oder Schwimmen sind die Rad-Einheiten meist länger. Deshalb ist es umso wichtiger, sich fürs Training genügend Wasser und Essen etwa in Form von Müsli-

riegeln einzupacken.

Tipp 7: Runterschalten

Besonders am Anfang neigt man dazu, eine zu niedrige Trittfrequenz zu haben, also mit einem zu schweren Gang zu treten. Dies sollte man sich während der Ausfahrt immer wieder bewusst machen und darauf achten.

Tipp 8: Schneller im Windschatten

Beim Gamsstadt Staffeltriathlon ist das Fahren direkt hintereinander – auch „Windschattenfahren“ genannt – erlaubt. Damit kann man sich and den richtigen Stellen ein paar Körner sparen. Allerdings sollte das vorher gut geübt werden – am besten mit Freunden und auf wenig befahrenen Straßen.

Tipp 9: Bremsen, Kurven, Antreten

Die Strecke beim Gamsstadt Staffeltriathlon ist sehr technisch, mit Anstiegen, Abfahrten und Kurven. Besonders an Stellen wie der Spitzkehre kann man viel herausholen, aber auch verlieren. Solche Passagen können gut geübt werden.

Tipp 10: It’s just a hill – get over it!

Klein, aber oho! So nehmen viele Athleten den Seebichl wahr. Um die Schlüsselstelle der Radstrecke gut zu bewältigen, sollte man vorab immer wieder ein paar Höhenmeter ins Training einbauen. KA

Bild: Auf die Radfahrer warten beim Staffeltriathlon drei Runden zu je zwei Kilometern. Das ist für die meisten Teilnehmer gut zu schaffen. Foto: Kitzbühel Triathlon