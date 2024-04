Die Zukunft nachhaltig gestalten

Die Heimatbühne Fieberbrunn bringt das Lustspiel „Auf gute Nachbarschaft“ von Regina Rösch auf die Bühne. Die Premiere findet am Freitag, 19. April, statt.



Fieberbrunn | Die beiden Beamten Hans-Peter und Ernst-Wolfgang genießen ein geregeltes Leben und ihre Frauen Rosemarie und Irmtraud sorgen seit über 25 Jahren für deren Wohlbefinden. Während die Männer mitten in den Vorbereitungen für den 1. Mai stecken, taucht im Ort das Gerücht auf, dass zwei angeblich hochrangige Überraschungsgäste im Nachbarhaus ihren Urlaub verbringen werden. Ein angemessener Empfang muss her, doch die Würdenträger entsprechen so gar nicht den Erwartungen und bringen ein ziemliches Durcheinander in das sonst so ruhige Leben der beiden Ehepaare. Auch die weiblichen „Restposten des Dorfes“, Ulrike und Margarete zeigen großes Interesse an den neuen Nachbarn und bei allen Damen setzt plötzlich Frühlingserwachen ein und weckt die Lust nach Freiheit und einem Motorradtrip. Eine feuchtfröhliche Nacht endet mit Erinnerungslücken, Filmrissen und dubioser Reizwäsche am Maibaum. Die gute Nachbarschaft ist in ernster Gefahr.



Die Premiere findet am Freitag, 19. April, um 20 Uhr im Festsaal statt.

Weitere Aufführungstermine im Festsaal: 19. April (20 Uhr), 21. April (14 Uhr), 25. April (20 Uhr), 28. April (18 Uhr), 30. April, 3., 9. und 11. Mai (20 Uhr). Kartenreservierung unter Tel. 0650/9811673 (18 bis 20 Uhr) oder an der Abendkasse. Ermäßigung für Raiffeisen Clubmitglieder. Foto: Heimatbühne Fieberbrunn