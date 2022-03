Die Nahversorgung ist gesichert

Marianne Hüttenberger übernimmt den Lebensmittelmarkt in Erpfendorf. Der Kirchdorfer Ortsteil hat ab April wieder einen Nahversorger.



Erpfendorf | Manchmal geht es schneller als gedacht. War die Wiedereröffnung des Lebensmittelmarktes in Erpfendorf ein Ziel vieler wahlwerbender Parteien, ist das Thema bereits bevor am Sonntag zur Wahlurne gerufen wird, erledigt. Die Erpfendorferin Marianne Hüttenberger wird am 28. April das Geschäft als selbständige Spar-Unternehmerin wieder eröffnen.

Hüttenberger: „Ohne Geschäft ist ein Ort tot“

„Die Erpfendorfer haben gewusst, dass ich Erfahrung in der Lebensmittelbranche habe und sind regelrecht auf mich zugekommen. Ich habe mich jetzt einfach getraut und hoffe auf viele Kunden. Ohne Geschäft ist ein Ort tot, ich glaube das hat man jetzt ganz klar erkannt“, erklärt Hüttenberger. Im Vorfeld kämpfte GR Robert Jong um den Fortbestand: „Seit November haben wir nach einem Nachfolger gesucht. Ich habe Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund eingeschaltet.“

Neues Angebot erfordert auch gute Mitarbeiter

Ein Knackpunkt, warum die früheren Betreiber das Geschäft aufgaben, war der Personalmangel. Vier Vollzeit- und eine Teilzeit-Stelle hat Hüttenberger zu besetzen. „Ich hoffe, es finden sich Mitarbeiter, denn wir haben viel vor.“ So sollen die Öffnungszeiten verlängert werden und ein rund um die Uhr zugänglicher Kühlschrank die Kunden mit Fleischwaren versorgen. Zudem werde beim Wareneinkauf großen Wert auf Regionalität gelegt, informiert Hüttenberger.



Bürgermeister Gerhard Obermüller freut sich über die guten Neuigkeiten: „Wir als Gemeinde kümmern uns. Nach vielen Gesprächen haben wir nun Marianne gefunden – und das freut uns sehr.“ Johanna Monitzer



Bild: Bgm. Gerhard Obermüller (re.) und GR Robert Jong heißen Neo-Unternehmerin Marianne Hüttenberger in Erpfendorf willkommen. Foto: Monitzer