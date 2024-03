Die „Koasawinkl-Saga“ begeisterte

Erst im Dezember wurde in Walchsee die „Theaterwerkstatt Kaiserwinkl“ aus der Taufe gehoben. Mit der „Koasawinkl-Saga“ wurde eine Uraufführung erfolgreich über die Bühne gebracht.



Kössen | Volles Haus, tosender Applaus und strahlende Mitspieler – nach der Uraufführung der „Koasawinkl-Saga“ in Kössen hat Kunstreferent Emanuel Daxer Grund zum Strahlen: „Wir sind absolut zufrieden. Es gab keine Texthänger und das, obwohl wir zum Teil in mehrere Rollen schlüpfen mussten.“



Erst im Dezember war die „Theaterwerkstatt Kaiserwinkl“ in Walchsee gegründet worden. Mit dabei zwölf Theaterliebhaber aus der ganzen Region. Obfrau ist Isabella Achorner aus Kössen, ihr Stellvertreter GR Emanuel Daxer. Das große Ziel der bemühten Theatermacher – durch die Aufführungen den Zusehern frohe, lustige und angenehme Stunden zu bereiten. Und das ist den Engagierten auch gelungen.



Mit einer Uraufführung im Veranstaltungszentrum legten sie die Latte für die Zukunft bereits hoch. Anna Maria Gruber aus Walchsee schrieb die „Koasawinkl-Saga“ und fungierte auch als Spielleiterin.



Das Stück handelt von einer peinlichen Verwechslung in einem Beauty Hotel, die eine Urlauberin in Rage bringt. Sie lässt deshalb ihrer Entrüstung im örtlichen Tourismusbüro freien Lauf. Im Rahmen des Stücks in drei Akten müssen sich die Büromitarbeiterinnen an diesem Tag jedoch eine Beschwerde nach der anderen von weiteren Gästen anhören. Und das nicht gerade in einer manierlichen Tonart. „Ob nun von Gästen, Vermietern oder irgendwelchen Ungusteln, es wird geschimpft, kritisiert und gewettert, was das Zeug hält“, schmunzelt Daxer.



Auf der Bühne stehen zehn Darsteller. „Es war herausfordernd, da wir alle mehrere Rollen spielen mussten“, schildert der Kunstreferent. Daxer selbst stand als Prof. Dr. Dr. Silikoni, Hausmeister Lois und als Skilehrer Joe auf der Bühne.



Der erste Akt ist der längere und auch der anspruchsvollere, so Daxer. Der zweite und dritte Akt dauert jeweils rund 20 Minuten und sorgte auch für die großen Lacher, freut sich Daxer.



Die nächsten zwei Aufführungen sind ausverkauft. Für die Aufführung am Freitag, 22. März, gibt es noch Karten. Beginn ist um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum. Karten gibt es um zehn Euro in den Sparkassenfilialen Kössen und Walchsee sowie an der Abendkasse für 12 Euro. mak

Bild: Diesmal nicht Gemeinderat, sondern „Arzt“ – Emanuel Daxer (links) als „Prof. Dr. Dr. Silikoni“ bei der Betreuung der weiblichen Gäste (linkes Bild). Fotos: Mühlberger

Der Vorstand der „Theaterwerkstatt Kaiserwinkl“: Autorin und Spielleiterin Anna Maria Gruber, GR Emanuel Daxer und Obfrau Isabella Achorner (v.l.).