Die Kinderstation bleibt bestehen

St. Johann | „Die Stationäre bettenführende Versorgung für Kinder- und Jugendheilkunde am Bezirkskrankenhaus St. Johann wird bestehen bleiben“, teilte heute Landesrat Bernhard Tilg dem Kitzbüheler Anzeiger mit.



„Nach reiflicher Diskussion mit den Expertinnen und Experten kann ich festhalten, dass die Möglichkeit geschaffen werden soll, die stationäre bettenführende Versorgungseinheit für Kinder- und Jugendheilkunde in St. Johann weiter zu führen bei gleichzeitiger Fortführung der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Bezirkskrankenhaus Kufstein“, so Tilg.

Besser informiert mit dem Kitzbüheler Anzeiger

Mehr dazu lesen Sie nächste Woche in Ihrem Kitzbüheler Anzeiger!

jomo