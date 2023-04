Die Jugend kennt sich gut aus

Der heurige Wissenstest für die Mitglieder der Feuerwehr-Jugend der Bezirke Kitzbühel und Lienz fand kürzlich in Fieberbrunn statt.



Fieberbrunn | Nach Monaten intensiver Vorbereitung stellten sich schließlich 162 Jugendliche den diversen Stationen wie Fragen, Funkwesen, Wasserführende Armaturen, Erste Hilfe und mehr, in den Stufen Bronze, Silber und Gold.

Den Teilnehmern aus dem Bezirk Kitzbühel konnten 41 Bronze, 41 Silber und 21 Gold Wissenstestabzeichen übergeben werden – alle „Jungfeuerwehrler“ haben erfolgreich bestanden.



Bei der Schlussveranstaltung am Dorfplatz konnten neben einigen Funktionären aus den Bezirken Kitzbühel und Lienz auch Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner und Bürgermeister Walter Astner begrüßt werden.

Der BFV Kitzbühel gratuliert allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und bedankt sich beim Bewerterteam mit Bewerbsleiter Martin Schreder für die Abnahme, bei allen Jugendbetreuern für ihre ausgezeichnete Arbeit und bei der FF Fieberbrunn für die Organisation.

Bild: Nach viel Konzentration beim Wissenstest in der Volksschule konnten sich die Jugendfeuerwehr-Mitglieder anschließend am Dorfplatz noch körperlich austoben. Foto: Thomas Mair