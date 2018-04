Die Events am Wochenende

Hier ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Veranstaltungskalender für das kommende Wochenende:

Musik

Leyya und junge Talente geben ein Konzert im Sportresort Hohe Salve in Hopfgarten (18.4.)

Offenes Singen in der LLA Weitau (13.4)

Sonstiges

Für Grillfans - Grill-abc holt die größte BBQ-Veranstaltung nach Kirchdorf (14.4. u. 15.4.)

Frühstückstreffen für Frauen in Fieberbrunn (14.4.)

Gesundheitsabend in Erpfendorf (16.4.)

Montessori Frühjahrsflomarkt in St. Johann (15.4.)

Kunst

In der Zeitkunst Galerie Kitzbühel sehen Sie Arbeiten von Herbert Zangs - bis 12. Mai

Stadtgalerie KitzArt Kitzbühel präsentiert drei Künstler: Gudrun Kargl, Ilse Fessl und Rudolph Pigneter - bis 30. April



Theater/Kino

Gernot Haas im Kultur- und Sportzentrum St. Ulrich (21.4.)

Kindertheater Herbert & Mimi im Kaisersaal St. Johann (16.4.)

Kino Monoplex : Film "Die kleine Eva/Unschlud" mit Live Musik (19.4.)



Sport

Wildalmrennen (Tourenskisrennen) der Naturfreunde in Kitzbühel, (14.4.)

Viele weitere Veranstaltungen am Wochenende lesen Sie auf unserer EVENT-Seite oder im Kitzbüheler Anzeiger.