Die Alte Gerberei ist Green Location

Als einzigem Kulturbetrieb in Tirol wurde der Alten Gerberei in St. Johann vom Bundesministerium das „Österreichische Umweltzeichen“ verliehen.



St. Johann | Werte durch Kunst und Kultur zu vermitteln, das hat in der Alten Gerberei in St. Johann von Beginn an hohe Priorität. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass sich die Betreiber des Kulturzentrums auch für Umwelt- und Klimaschutz stark machen. Nun wurde das Team rund um Obmann Hans Oberlechner und Projektleiterin Isabell Huter vom Bundesministerium mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ geehrt und als einziger Kulturbetrieb in Tirol als „Green Location“ zertifiziert.



Von der Idee bis zum fertigen Konzept liegen eineinhalb Jahre Arbeit. In zehn Kategorien galt es, eine Menge an Kriterien zu erfüllen und im ganzen Haus umzusetzen.



So wurden etwa alle Scheinwerfer auf LED umgestellt, die Bar- und Büroabläufe energietechnisch optimiert, Wasserfilter installiert und ein neues Abfallwirtschaftssystem entwickelt, wie Isabell Huter erzählt und ergänzt.



Auch kleine Maßnahmen haben große Wirkung

„Die Schwierigkeit bestand darin, auch die rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter in das Projekt miteinzubinden. Alle waren eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen, so dass sich auch jeder mit dem Nachhaltigkeitskonzept identifizieren kann.“



Auch wenn in manchen Bereichen für die „Green Location“ einiges investiert werden musste, ist Huter überzeugt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. „Uns waren nachhaltige Themen schon immer wichtig, wie etwa auch bei den gezeigten Filmen. Wir haben eine gewisse Vorbildfunktion und wollen vor allem im Kinder- und Jugendprogramm zeigen, dass jeder auch im Kleinen etwas für die Umwelt und das Klima tun kann und, dass viele Maßnahmen gar nicht so schwer umzusetzen sind, aber doch viel bewirken können,“ so die Projektleiterin abschließend. sh

Bild: Projektleiterin Isabell Huter (l.) übernahm stolz die Urkunde für die Alte Gerberei, die als „Green Location“ ausgezeichnet wurde. Foto: MuKu