Individuelle Auswahl für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel: Dafür steht Juwelier Wimmer in St. Johann. Die handwerkliche Tradition des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, ganz persönliche Einzelstücke zu erwerben, die die eigene Persönlichkeit und Geschichte widerspiegeln.



Juwelier Wimmer steht dabei mit kompetenter Beratung gerne zur Seite. Von Silber- bis zum hochwertigen Brilliantschmuck – die Palette der Möglichkeiten ist vielfältig. Das St. Johanner Traditionsunternehmen führt außerdem wunderschönen Trachtenschmuck.

Eine besondere Expertise hat Wimmer in Sachen Uhren: Neben einem großen Sortiment an Zeitmessern bietet Wimmer auch umfangreiches Service dazu. „Vollreparaturen, Bänderwechsel, Glastausch, Prüfung auf Wasserdichtigkeit – das und mehr erledigen wir in der hauseigenen Uhrmacherwerkstatt“, gibt Chefin Ingrid Reischl-Wimmer ein Beispiel.



Schmuck liegt bei Wimmer nicht nur in der Auslage – die Goldschmiede des Hauses bietet Service auf höchstem Niveau.

Das zeigt schon, dass bei Juwelier Wimmer Schmuck nicht „nur“ in der Auslage liegt – er ist für den Betrieb Handwerk und Inspiration. Die hauseigene Goldschmiede ist die Seele des Geschäftes. „Wir fertigen alle klassischen Goldschmiede-Arbeiten wie z.B. Eheringe, Ringe, Anhänger, Ohrringe usw. und beraten gerne über die Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche“, heißt es dazu bei Wimmer. Als Goldschmiede aus Leidenschaft fertigen die Schmuck-Profis auch eigens kreierte Kleinserien und Einzelstücke.



Wer ein Erbstück in ein neues, persönliches Unikat verwandeln möchte, ist bei Juwelier Wimmer ebenfalls an der richtigen Adresse. Personalisieren lassen sich Schmuckstücke auch mit Gravuren – Wimmer macht‘s möglich: Ob eigene Handschrift, Fingerabdruck oder Herzschlag, der Phantasie sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Seit 1971 ist Juwelier Wimmer für seine Kunden da, mittlerweile schon in der zweiten Generation. Das elfköpfige Team steht nicht nur für Handwerk, sondern auch für kompetente Beratung ein. www.juwelier-wimmer.at

Bild: Das Team von Juwelier Wimmer steht für kompetenten Service.