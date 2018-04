Der besten Skilehrer der Nation

Zum Saisonabschluss stellt die Österreichische Skilehrermeisterschaft stets noch ein besonderes Highlight dar.



Dienten, Reith | Am 7. April kämpften die besten Skischulen aus ganz Österreich in Dienten am Hochkönig um den begehrten Meistertitel und zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren stand das Team der Skischule Reith auf dem Podest. Heuer sogar ganz oben. Das Team mit Magdalena Mayrhofer, Bernhard Gandler, Joachim Hauser und Stefan Bauer siegte und holte damit den Staatsmeistertitel der Skilehrer nach Reith.



Auch in den Einzelwertungen belegten die Skilehrerinnen und Skilehrer der Skischule Reith Top-Platzierungen: In der Klasse AK3 fuhr Patrizia Isbetcherian auf Platz zwei und in der Allgemeinen Klasse konnte Magdalena Mayrhofer den fünften Platz belegen, gleich hinter ihr Theresa Busta auf Platz sechs und Francesca Baratta auf Platz 17.



Weitere Medaillen holten die Männer in der Klasse AK2. Stefan Bauer schrammt knapp am Sieg vorbei und wurde Zweiter, gefolgt von Andreas Hirzinger an der dritten Stelle. In der Allgemeinen Klasse gab es einen weiteren Stockerlplatz für die Skischule Reith: Bernhard Gandler belegte den zweiten Platz und sicherte sich auch in der Gesamtwertung der Herren Platz zwei. Joachim Hauser wurde Siebter, der ehemalige Kombinierer Andreas Dagn 14., Niklas Schumacher 20. und Simon Adelsberger 33.



Skischulleiter Josef Dagn ist stolz auf sein Team: „Dass unsere Skilehrerinnen und Skilehrer gut unterrichten können, wissen wir und bestätigen unsere Skigäste jedes Jahr aufs Neue. Ihre ausgezeichneten Ski- und Rennfahrkenntnisse haben sie bei der Österreichischen Skilehrermeisterschaft wieder bravourös unter Beweis gestellt.“

Bild: Die Skilehrerinnen und Skilehrer der Skischule Reith waren bei den Österreichischen Skilehrermeisterschaften erfolgreich. Foto: Skischule Reith