Der Koasa von der schönsten Seite

Die ORF III-Sendung „Land der Berge – Im Kaisergebirge mit Marlies Raich“ feierte vor wenigen Tagen eine gelungene Vorpremiere in St. Johann. Die Winter-Ausgabe ist bereits im Entstehen.



St. Johann | „Wenn ich nicht schon da wäre, würde ich auf jeden Fall hier her wollen.“ Angesichts der traumhaft schönen TV-Bilder aus St. Johann und von dem Kaisergebirge sprach der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Gernot Riedel, der Region St. Johann, laut aus, was sich wohl der Großteil der rund 100 Geladenen gedacht hat.



Für die Vorpremiere der neuen „Land der Berge“-Produktion „Im Kaisergebirge mit Marlies Raich“ wurde in der Alten Gerberei vor wenigen Tagen der rote Teppich ausgerollt: Einerseits für das Produktionsteam, andererseits für alle Mitwirkenden aus St. Johann und Umgebung. Mit dabei auch Drehbuchautorin und Regisseurin Theresa Weiler, Kameramann Martin Haupt und der Wildschönauer Produzent Toni Silberberger – sie haben in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband (Gernot Riedel, Martina Foidl und Theresa Hager), eine großartige Dokumentation über die Region umgesetzt.

Die Dreharbeiten fanden bereits im Sommer des vergangenen Jahres statt. Hauptprotagonistin Marlies Raich zeigte sich in Hochform, kletterte mit Bergführer Thomas Rabl auf den Predigtstuhl und radelte mit Maria Theresa Jong-Bauhofer auf den Harschbichl. Dem Kirchdorfer Biobauern Toni Baldauf war die ehemals weltbeste Slalomläuferin bei der Tomatenernte behilflich und zum Schluss wagte sie sogar einen Fallschirm-Tandemsprung mit Freddy Hofmayer aus 4.000 Metern Höhe. Möglich machten dies die Piloten des St. Johanner Fliegerclubs mit Hermann Naschberger und Reinhard Haggenmüller.

Viele Protagonisten aus der Region

Weitere Mitwirkende in der Sendung: Schutzgebietsbeauftragter Philipp Larch, Revierförster Hannes Embacher von den Bundesforsten, der Einsiedler von St. Johann und der Kitzbüheler „Koasakraxler“ Peter Brandstätter. Nicht zu vergessen die junge heimische Kletterer-Generation, die im Koasa unterwegs ist.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag, 20. April, um 20.15 Uhr in ORF III. Für die Region ein tolle Werbung: Immerhin 900.000 Menschen sehen täglich den ORF-Kultur- und Informationssender, wie die Sendungsverantwortliche Manuela Strihavka erläuterte.

Und weil der Winter zwischen Koasa und St. Johann nicht minder imposant ist, wird schon eifrig an der Winter-Ausgabe von „Land der Berge“ gearbeitet, freut sich Gernot Riedel. Alexandra Fusser

Bilder: 1) Freuten sich über eine gelungene Vorpremiere von „Land der Berge“: St. Johanns Tourismusverbandsgeschäftsführer Gernot Riedl, Moderatorin Marlies Raich und Produzent Toni Silberberger am „Red Carpet“ vor der Alten Gerberei. Foto: Fusser

2) Wagemutig: Marlies Raich im freien Fall aus knapp 4.000 Metern Höhe mit

Tandem-Fallschirmspringer Freddy Hofmayer. Foto: Silberberger/ORF