Der Kitzbüheler Maler des Lichts

Friedrich Plahl hat Bilder mit Landschaften und Menschen gestaltet, die in ihrer durch Farbe und Licht geprägten Art einmalig sind. Mit seiner Heimatstadt Kitzbühel blieb der bescheidene und immer sehr zurückgezogen lebende Künstler eng verbunden.



Kitzbühel | Der Zeichner und Maler Friedrich Plahl gab in der Tiroler Kulturzeitschrift Das Fenster, Nr. 65, April 1998, einen umfassenden, teilweise erschütternden Einblick in Leben und Schaffen. Der Kulturpublizist und Herausgeber Wolfgang Pfaundler verdichtete die Wirkung, weil er nur die Ausführungen Plahls wiedergab. Viele Fotos, vor allem von Jakob Pfaundler, bieten einen Einblick in das Schaffen von Friedrich Plahl.



