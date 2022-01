Der KSC lud zum Schnuppern ein

Durchwachsene Wetterverhältnisse wurden an zwei Nachmittagen durch Begeisterung, Spaß und Leichtigkeit fast weggezaubert. Mit diesen Worten kann man das Langlauf Schnuppertraining kurz zusammenfassen.



Kitzbühel | Auf Einladung des Referats Langlauf und Biathlon des Kitzbüheler Skiclubs konnten in der ersten Weihnachtsferienwoche interessierte Kinder das Langlaufen ausprobieren. Zur Freude der Trainerinnen und Trainer nutzten insgesamt 43 Kinder diese Gelegenheit.

Sport und Action beim Schnuppertraining

So waren an zwei Nachmittagen auf der Langlaufloipe am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee viel Spaß und Action geboten. Nach ersten gemeinsamen Übungen zum Gewöhnen an das neue Sportgerät, ging es in Kleingruppen mit einem Stationsbetrieb erst so richtig los. Am Programm standen ein Hindernislauf, verschiedene Staffelvariationen sowie ein Laserbiathlon. Auf spielerische Art und Weise hatten die Kinder so die Möglichkeit, die Sportart Langlauf kennenzulernen und vielleicht sogar für sich zu entdecken. Von Seiten der Trainerinnen und Trainer gebührt allen Kindern und Eltern ein großes Dankeschön für die zwei sportlichen Nachmittage. Ein weiteres Dankeschön ergeht an die SMS (Sportmittelschule) Kitzbühel, welche die Leihausrüstung zur Verfügung stellte.

Für den KSC war es ein voller Erfolg

Für den Kitzbüheler Skiclub war das Schnuppertraining ein voller Erfolg. Mehr als 20 Kinder zeigten Interesse, um an dem regelmäßigen Trainingsangebot des Referats Langlauf und Biathlon teilzunehmen.

„Wir freuen uns immer, Neuzugänge bei uns begrüßen zu dürfen. Für uns steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund, die Kinder sollen Spaß am Langlaufen haben. Wir versuchen ihnen Werte zu vermitteln und aus ihnen mündige Athleten zu formen.

Nicht jeder wird ein Spitzenathlet

Schafft man dies, kann man darauf aufbauen, weiterarbeiten und vielleicht den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzen. Nichtsdestotrotz muss nicht jeder ein Spitzenathlet werden, die Kinder sollen später mit einem Lächeln an ihre Zeit beim Kitzbüheler Skiclub zurückdenken und ihre Freizeit gerne auf der Loipe verbringen.“, so die allgemeine Philosophie des Trainerteams.

Bild: 43 Kinder beim LL-Schnuppertraining des KSC. Foto: KSC/Ehrensberger