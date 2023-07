Der Dorfplatz wurde zur „30-er Zone“

Der Kirchberger Dorfplatz wurde vergangene Woche zum Festival-Gelände: Die örtliche Kaufmannschaft feierte ihr 30-Jahr-Jubiläum.



Kirchberg | Kaufkraft in der Region halten, Arbeitsplätze schaffen und bewahren – das war vor 30 Jahren der Antrieb für die Kaufmannschaft Kirchberg und ist es auch heute noch. Freilich hat sich das wirtschaftliche Umfeld seither verändert, Stichwort Onlinehandel. Dem muss man auch mit zeitgemäßen Lösungen entgegen treten.



Gleich in den Anfangsjahren der Vereinigung gehörte z.B. zu den Meilensteinen die Einführung der Kirchberger 100-Schilling-Wertmünze.



„Der Brixentaler“ ist eine Erfolgsgeschichte

2009 rückte die Region mit dem Verbund „Der Brixentaler“ eng zusammen. Ein Erfolgsrezept, wie die Obfrau der Kaufmannschaft Kirchberg, Sabrina Schweiger, erläutert. Denn mittlerweile entwickelte sich die Vereinigung zu einer „runden Sache von Itter bis Reith.“



Die Kaufmannschaft Kirchberg erweiterte sich 2021 um Betriebe aus Reith, aktuell sind 14 „Nachbarn“ mit an Bord. „Für uns als Gemeinschaft ein absoluter Zugewinn. Reither Einheimische sind Brixentaler-affin“, freut sich Schweiger über die Entwicklung.



Dennoch – nur zahlenmäßig zu wachsen reiche nicht aus: „Man muss auch dynamisch bleiben. Wir müssen den Ferrari, den wir gebaut haben, am Laufen halten“, so Schweiger. Eine regelrechte Standortentwicklung, wie sie anderswo im Bezirk schon etabliert ist, ist allerdings nicht angedacht, wie Schweiger erläutert.



Zahlreiche Akzente im Brixental

Die „Brixentaler“ Vereinigung ist ohnehin breit aufgestellt. Um die zahlreichen Angebote der regionalen Wirtschaft bekannt zu machen, gibt es beispielsweise nicht nur ein entsprechendes Info-Blatt, das monatlich an 6.500 Haushalte geht, sondern seit 2020 auch eine „Brixentaler App“.



Die Kaufmannschaft Kirchberg setzt aber nicht nur im Verbund als Brixentaler Akzente, auch im Ort selbst. Nicht zuletzt mit Veranstaltungen wie der Aktion „Kirchberg Kost. Bar“. Insgesamt umfasst die Kaufmannschaft aktuell 130 Mitgliedsbetriebe. Elisabeth Galehr

Bild: Sabrina Schweiger, Robert Gintsberger und Helga Angermann.