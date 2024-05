Der Cordial Cup war wieder ein voller Erfolg

Eine Rekordkulisse mit zahlreichen prominenten Zaungästen und packende Spiele machten den 26. Cordial Cup zu einem gelungenen Fußballfest.



St. Johann | Über 4.000 Zuschauer waren allein beim Finale im St. Johanner Koasastadion mit dabei und sahen, wie Frankfurt den Titel in der U11 verteidigte und Red Bull Salzburg den Hattrick in der U15 schaffte. Vor den Augen von Franck Ribéry und Jens Nowotny setzte sich in der U13 überraschend Augsburg gegen Bayern München durch. Bei den Mädchen sorgte ODP Regional Florida für Aufsehen.



„Es war sensationell. Eine tolle Veranstaltung mit wahnsinnig vielen Zuschauern, tollen Leistungen und würdigen Siegern“, freute sich Organisator Hans Grübler. Das Turnier lässt nicht nur die Fußballfans jubeln, sondern auch die Touristiker: Insgesamt füllten die Fußball-Kids und ihre Begleiter 80 Hotels in sechs Tourismusregionen. KA

Bild: Kids soweit das Auge reicht: 4.000 Zuschauer kamen zum Finale nach St. Johann. Foto: Cordialcup/Adelsberger