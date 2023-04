Der Brot-Botschafter von Waidring

Schon als Kind war Philipp Decker am liebsten in der elterlichen Backstube. Der mittlerweile 28-Jährige hat seine Leidenschaft und Berufung erfolgreich zum Beruf gemacht.



Waidring | Gelernt hat er Konditor und Bäcker als Doppellehre in Mühlbach ...