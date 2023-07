Denkwürdiger Tag für Neupriester

Die Primiz, seine erste heilige Messe nach der Priesterweihe, zelebrierte P. Franz Bodapati kürzlich in der St. Ulricher Pfarrkirche in seiner Pillerseer Wahlheimat.



St. Ulrich | Im Rahmen des Patroziniumsfestes des Hl. Ulrich feierten die örtlichen Vereine gemeinsam mit Vertretern der Erzdiözese Salzburg, des Domkapitels sowie Abordnungen aus Bayern und Indien.



Magdalena Danzl, Obfrau des Pfarrgemeinderates, gratulierte dem Neupriester im Namen aller Mitfeiernden zu diesem denkwürdigen Tag. „Wir kennen dein Engagement schon länger. Für dich erfüllt sich heute ein langersehnter Traum, den du dir durch großen Einsatz und Fleiß selbst erarbeitet hast. Alles Gute für dein künftiges Wirken in der katholischen Kirche“, zollte sie ihm Anerkennung.



Seine Mutter war bei der Primiz dabei

„Ich bin 2013 durch Pfarrer Santan Fernandes, den Gründer der Gemeinschaft der Apostel der Heiligen Familie, nach Österreich gekommen“, erzählte Bodapati in seiner Dankrede. Neben einer Vielzahl an Begleitern galt sein besonderes „Vergelt‘s Gott“ seinen Eltern bzw. seiner anwesenden Mutter sowie dem 2021 verstorbenen Nuaracher Pfarrer Santan Fernandes.



Nach einem Jahr im Noviziat in St. Ulrich absolvierte Bodapati das Priesterseminar in Heiligenkreuz (NÖ) und wechselte in das Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg. „Bereits mit elf Jahren spürte ich die Sehnsucht, Priester zu werden.“



Künftig Kooperator in Saalfelden

Als Verehrer des heiligen Franz von Assisi begann sein spiritueller Weg zuerst bei den Kapuzinern in seiner indischen Heimat, über einen Cousin kam er zur Gemeinschaft der Apostel der Heiligen Familie. Erzbischof Franz Lackner weihte ihn vergangenes Jahr zum Diakon. Der 30-jährige Neupriester wird ab September in der Pfarre Saalfelden als Kooperator tätig sein. rw