Das ganz große Kino in der Küche

Sechs ausgewählte Nachwuchs-Köchinnen und Köche nahmen auch heuer am Zertifikatslehrgang „Junior Master Chef“ teil und begeisterten die Fachjury mit ihren Kreationen.



St. Johann | Die Juniormasterchefausbildung ist eine noch recht junge Initiative des Verbandes der Köche Österreichs mit der Vision, junge Kochtalente zu fördern und den Berufsstand des Koches zu stärken.



Ideengeber und Präsident des Tiroler Kochverbandes, Philipp Stohner, war von den Ergebnissen der Prüflinge begeistert: „Ganz großes Kino - das ist Haubenniveau!“. Hauptverantwortlich für den großen Erfolg des Lehrganges in St. Johann sind die Fachlehrer Johann Egger und Lukas Mölk, die es verstehen, ihre eigene Leidenschaft für das Kochen an ihre Schützlinge weiter zu geben und dafür auch bereit sind, ihre Freizeit zu opfern.



„Herr Egger, Herr Mölk - Ihre ermutigenden Worte, Ihre fachliche Kompetenz und Ihr aktiver Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, das ich mich im Sinne dieser Ausbildung sehr weiterentwickelt habe. Ihre Hingabe hat einen nachhaltigen Einfluss auf mich gehabt!“schrieb etwa JMC TeilnehmerinLaura Schider an die Betreuungslehrer. Ihre Begeisterung spiegelte sich auf dem Teller: der Hirschschinken auf Kartoffelcreme mit fermentiertem Rotkraut sah aus wie ein bildnerisches Kunstwerk und überzeugte auch im Geschmack.



Neue Präsentation

Beim Storytelling, heuer neu in der Präsentation, erzählten die Schüler von sich und ihren Inspirationen zu den Prüfungsmenüs. So lud Sebastian Lämmerhofer aus Saalfelden zu einer kulinarische Reise nach Südamerika und präsentierte eine neue Variation des bekannten Fischgerichtes Cevice, während Marie Foidl aus St. Johann mit ihrer köstlichen Fischrolle auf Schalotten in heimischen Gewässern blieb, in denen der Opa so gern fischte.



Vegane Inspiration

„Ich ernähre mich seit einigen Jahren vegetarisch und habe das natürlich einfließen lassen“ erklärte Marina Vötter aus Aurach. Sowohl ihre vegane Vorspeise, als auch die überaus kunstvollen Nachspeise mit Goldkugel und weißem Schokomoussering wurden jedem verwöhnten Gaumen gerecht.



Ausbau des Models

Das Erfolgsmodel JMC soll nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden und auch in St. Johann denkt Initiator Egger schon an das nächste Jahr. „Da möchten wir es auch für den Aufbaulehrgang anbieten. Es bleibt aber die Limitierung auf je sechs Teilnehmer, weil wir nur so dieses hohe Niveau halten können!“ Claudia Egger

Bild: Laura, Marie und Marina - die Junior Master Chefinnen aus dem Bezirk. Foto: Claudia Egger