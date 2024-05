Das fatale Jahrhundert Hochwasser im Jahr 2002

Der Anzeiger berichtete 2002 über die schleichend beginnende Katastrophe. Im August trafen sehr starke Regenschauer ein, welche enorme Auswirkungen auf Österreich, Deutschland und auch Tschechien hatten.



Kitzbühel | Am 8. August und in den folgenden Wochen breitete sich eine der schwersten Naturkatastrophen in der Geschichte Österreichs immer mehr aus. Im ganzen Bezirk wurden Straßen verwüstet, Ortschaften wurden überflutet und waren von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Opfer mussten in teilweise dramatischen Rettungsaktionen aus ihren Häusern evakuiert werden. Die Katastrophe richtete einen Schaden von mehreren Milliarden Euro an.



In den Tagen nach der schweren Überschwemmung wurden die Schäden sichtbar. Viele Familien hatten alles verloren, deshalb wurden sie finanziell durch Spenden von nicht Betroffenen unterstützt.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und das Bundesheer waren tagelang mit dem Auspumpen von Wohnungen und Garagen beschäftigt. Sie wurden ebenso dafür eingesetzt, die Bewohner zu unterstützen. Internationale Hilfe wurde ebenfalls angefordert, da das Ausmaß der Schäden riesig war. Die meistbetroffene Gegend im Bezirk war St. Johann. Ein Teil des Ortes verwandelte sich in eine Schlammwüste. In Österreich fanden häufig kleinere Überschwemmungen statt, deshalb ist es nötig, gewisse Maßnahmen zu ergreifen, um die katastrophale Lage zu verbessern. Die Flussufer wurden stabilisiert, und Frühwarnsysteme wurden verbessert. Um besser auf ähnliche zukünftige Ereignisse reagieren zu können, intensivierte man die Zusammenarbeit von verschiedenen Behörden. Dieses Ereignis von 2002 führte zu einer verstärkten Sensibilisierung für Hochwasserrisiken und einer umfassenderen Planung für zukünftige Naturkatastrophen in Österreich.

Nicole Maier (l.) und Michelle Bromberger. Foto: Stockklauser



Quelle/Foto: Archiv Kitzbüheler Anzeiger, Ausgabe Nr. 34/2002

