Das St. Johanner Museum bietet ungeahnte Erlebnisse

Nicht nur bei Schlechtwetter ist das Museum St. Johann in Tirol ein willkommenes Ausflugsziel, auch an Hitzetagen gibt es in dem historischen Gebäude mit seinen angenehm kühlen Räumen einiges zu entdecken.

Die Schwerpunktausstellung „felsenreich – Mythos und Erlebnis Kaisergebirge“ bietet ausgewählte Exponate, Filme und zahlreiche Attraktionen, wie den brüllenden Höhlenbären „Grim“, das Terrarium mit den sagenumwobenen grünen Regenwürmern, die live beobachtet werden können, die urgeschichtlichen Funde aus der Tischofer Höhle, das Modell des Kaisergebirges oder den schwindelerregenden Aufstieg zur Babenstuber-Hütte …

Die einzelnen Ausstellungsthemen können über eine Audio-Führung mit dem Handy in Deutsch und in Englisch erlebt werden.

In der Galerie im Obergeschoß ist noch bis 4. August die Sommerausstellung mit Ölgemälden, Aquarellen und Grafiken des Salzburger Künstlers Klaus Klingler zu sehen. Seine Bilder mit ihren besonderen Verfremdungen und Verformungen sowie der Modulation von Farben stellen die Natur in ihrer Vergänglichkeit dar.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag: 10 - 12 Uhr

Dienstag bis Freitag: 16 - 18 Uhr