Cordial Cup Tirol: Nachwuchs-Fußballfest begeisterte

Heuer war es endlich soweit. Der Cordial Cup Tirol feierte seinen 25. Geburtstag mit einem Fußballfest der Extraklasse. Auch einige Mannschaften aus dem Bezirk kickten an forderster Front.



Kitzbühel | Bereits am Freitagabend zeigte sich beim Einzug der Mannschaften vom Ortszentrum von Kirchberg ins Stadion zur Eröffnungsfeier, welch positiver Spirit mit diesem Event, das zu den größten Jugend-Fußball-Nachwuchsturnieren Europas zählt, verbunden ist.

Feierlicher Einzug ins Kirchberger Stadion

Die Mannschaften feierten und tanzten schon vor dem Beginn des Einzugs ausgelassen. Insgesamt waren es 145 Mannschaften aus aller Welt, die in den Klassen Girls Cup, U11, U13 und U15 am Turnier teilnahmen. Nachdem die Kicker, vorbei an den vollen Tribünen, ins Stadion eingezogen waren, ging die Party erst richtig los. Mit dabei auch Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat Georg Dornauer, der gemeinsam mit der Kirchberger Landtagsabgeordneten Claudia Hagsteiner die Stimmung so richtig anheizte.

Vorrunde mit Teams aus dem Bezirk

Am gesamten Samstag stand dann die Vorrunde am Programm. In 13 Spielstätten in sechs Regionen der Kitzbüheler Alpen und am Fuße des Wilden Kaisers fanden an diesem Tag insgesamt 308 Vorrunden-Spiele statt. Am Rasen von Kitzbühel war die U11 des FC Eurotours Kitzbühel im Einsatz.

Kitzbühel gewann gegen Zürich

Gegen sehr starke Teams aus Deutschland mit dem späteren U11-Turniersieger Eintracht Frankfurt und der Schweiz gelang dem Team von Trainer Manuel Schmid im zweiten Gruppenspiel ein 2:0-Sieg gegen den FC Red Star Zürich. Schmid meinte nach diesem Erfolg: „Schon im ersten Spiel hatten wir super Chancen zum Führungstreffer und dann ein unglückliches Gegentor erhalten. Vor dem zweiten Spiel gegen die Züricher wussten wir, dass wir bei diesem Spiel die größte Chance auf einen Sieg haben. Dieser ist uns dann erfreulicherweise gelungen.“

FC Reith wurde beste U11 des Bezirks

Der SV Brixen konnte im Heimstadion gegen übermächtige Gegner, darunter Borussia Dortmund und der TSV 1860 München zwar keinen Sieg erzielen, dafür aber jede Menge internationale Erfahrung vor dem gutbesuchten Stadion sammeln.

Die bestplatzierte Mannschaft des U11-Bewerbs aus dem Bezirk wurde der FC Reith. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden in der Vorrunde erreichte die Mannschaft am Ende den guten 24. Platz. In der U15 erkämpfte der SC Kirchberg den 32. Platz beim Cordial Cup 2023.



Beim Finale am Sonntag waren bei bestem Wetter 3.800 Zuschauer ins St. Johanner Koasastadion gekommen. Der Cheforganisator und Gründer des Cordial Cups Tirol, Hans Grübler, freute sich über das würdiges Finale für die Jubiläumsauflage und meinte: „Ein fantastisches Wochenende. Ich bin stolz, nach 25 Jahren noch so eine Veranstaltung auf die Beine stellen zu dürfen. Ein großes Dankeschön an die Vereine, die Tourismusregionen und an alle, die dieses Turnier möglich gemacht haben.“ Das Datum der nächsten Auflage steht mit 17. bis 19. Mai 2024 bereits fest. Armin Hoyer

Bilder: 1) Schon vor dem Einzug der Mannschaften in das Stadion von Kirchberg herrschte ausgelassene Feierstimmung. 2) Große Begeisterung war während der Eröffnungsfeier des Cordial Cups bei den Teilnehmern zu spüren. 3) Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat Georg Dornauer und die Kirchberger Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner (v. l.) feierten mit. 4 +5) Der Bezirk war in der U11 mit drei Mannschaften vertreten: Der FC Eurotours Kitzbühel konnte gegen den FC Red Star Zürich einen starken 2:0-Sieg feiern (links). Der SV Brixen war gegen Borusia Dortmund chancenlos (rechts). Der FC Reith erkämpfte mit dem 24. Gesamtrang die beste Platzierung des Bezirks. Fotos: Hoyer

6) Die U15 der Red Bull Fußballakademie konnte gegen Bayern München erfolgreich den Titel in ihrer Altersklasse verteidigen. Foto: GEPA Pictures/Cordial Cup