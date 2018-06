Casting für SOKO und Bergdoktor

Die Filmbesetzungsagentur EXTRAS ist beauftragt, die Serien SOKO Kitzbühel und Bergdoktor mit passenden Statisten und Kleindarstellern zu besetzen. Jeder hat schon beim Casting die Chance, für einen Drehtag gebucht zu werden.



St. Johann | Sei es als Arzt, Polizist, eleganter Bargast oder auch als Leiche. Der Branche entsprechend sind hier keine Grenzen gesetzt. Personen jeden Alters und Geschlechts sind gesucht, und auch Haustiere dürfen das Casting bereichern. Auch Laiendarsteller, Kleindarsteller & Schauspieler haben beim Casting die Möglichkeit, vor der Kamera ihr Können unter Beweis zu stellen. Verschiedenste Sportvereine, Tanzgruppen, Theatergruppen, Musikvereine, Feuerwehrleute, echte PolizistInnen uva., dürfen sich ebenfalls angesprochen fühlen!



Casting am Freitag, 15. Juni, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Kaisersaal Bahnhofstraße 3, St. Johann. Für die Teilnahme an einem Drehtag gibt es eine finanzielle Entschädigung und natürlich wird für das leibliche Wohl gesorgt.



Wer keine Zeit hat zum Casting zu kommen, hat die Möglichkeit sich per E-Mail, tirol@extras.co.at, mit aussagekräftigen Fotos zu bewerben. Für Fragen im Vorfeld stehen wir gerne per E-Mail unter: tirol@extras.co.at oder per Facebook unter: https://www.facebook.com/extrastirol/ zur Verfügung. P.R.