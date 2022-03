Bürgermeister Helmut Berger geht als Sieger hervor

Kirchberg | Helmut Berger (Team Kirchberg) konnte sich mit 52,74% gegen Peter Schweiger (Kirchberg neu denken) durchsetzen. 139 Stimmen machten den Unterschied.

Kirchberg verzeichnet mit 56% die niedrigste Wahlbeteiligung der drei Stichwahl-Duelle. 2.566 von 4.582 Wahlberechtigten eilten zur Wahlurne. 29 Stimmen waren ungültig.

In der kommenden Periode ist Bürgermeister Helmut Berger mit seiner Liste mit sechs Mandaten im Gemeinderat vertreten. Schweiger hält mit seiner Liste acht der 17 Mandate. Es gibt in Kirchberg keine absolute Mehrheit.

Berger ist seit zwölf Jahren Dorfchef und geht in seine dritte Periode. In den letzten Tagen vor der Stichwahl herrschte ein rauer Ton in Kirchberg - für Berger sprachen sich im Übrigen auch die Neos, die FPÖ sowie die MFG aus.

Mehr dazu lesen Sie in der Printausgabe.