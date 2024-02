Buach lockte viele Starter

Der 22. Mondscheinsprint brachte nicht nur einen neuen Streckenrekord, sondern auch viele strahlende Gesichter.



St. Ulrich | 126 Skibergsteiger folgten am Freitagabend der Einladung des Alpinclubs HG Stoaberg und kamen zum 22. Mondscheinsprint an die Buchensteinwand. Bei frühlingshaften Temperaturen warteten 600 anspruchsvolle Höhenmeter auf die Teilnehmer. Während es die Profis so richtig krachen ließen, hatten es die zahlreichen Hobby-Sportler nicht ganz so eilig.

Der Sieg bei den Herren ging an Christof Hohenwarter (SINUS-ÖSV), der nach 21:04 Minuten knapp vor Christian Hoffmann (Fischer Sports) und Nils Oberauer (SINUS-ÖSV)die Ziellinie überquerte. Beeindruckend, alle drei Läufer konnten den Streckenrekord aus dem vergangenen Jahr noch einmal unterbieten.



Damen-Sieg ging an Ina Forchthammer

Als schnellste Dame durfte sich Ina Forchthammer (WSV St. Johann im Pongau) feiern lassen. Sie erreichte nach 28:38 Minuten das Ziel. Nur wenige Minuten dahinter folgten Rosemar0i Pötzelsberger (RC Martins Bike Shop) und BelianaHilbert (Team Schamel).



„Beim Mondscheinsprint geht es vor allem um die Gaudi beim Skitouren gehen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Teilnehmer – ganze Familien und vor allem auch sehr junge Jahrgänge – mit dabei waren. Das unterstreicht die Leidenschaft der Locals für den traditionellen Mondscheinsprint“, so HG Stoaberg-Omann David Danzl zufrieden.



Bei der Siegerehrung gab es neben wunderschönen Holzpokalen und Medaillen übrigens auch eine große Tombola mit tollen Sachpreisen. sh

Bild: Die Spitze des Skitouren-Rennens benötigte gerade einmal 21 Minuten auf die Buchensteinwand. Dahinter folgten zahlreiche begeisterte Teilnehmer, die aus Freude am Skitourengehen dabei waren. Foto: Huber