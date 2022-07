Brunschmid rückt in VP nach oben

Überraschung bei der ÖVP: Helga Brunschmid wird in der Landespartei eine der Stellvertreterinnen Anton Mattles. Ein politisches Mandat strebt die Kirchdorferin nicht an.



Kitzbühel | Im Laufe der nächsten Tage und Wochen werden auch bei der ÖVP die Weichen für die Landtagswahlen gestellt. Bereits in der Vorwoche trafen sich die Delegierten zu einem Gespräch beim Stanglwirt und konnten dabei auch den designierten Nachfolger Günter Plattters, Anton Mattle, kennenlernen.

Inzwischen gibt es im Bezirk Kitzbühel eine Überraschung: Helga Brunschmid soll im Landesparteitag Stellvertreterin Mattles werden. Brunschmid ist Landesbäuerin und vor allem auch für ihr langjähriges Engagement in der Landwirtschaftskammer bekannt. Derzeit ist die 59-jährige Kammervizepräsidentin. „Die Anfrage kam auch für mich überraschend. Mir geht es aber hauptsächlich darum, meine Unterstützung für Anton Mattle zu zeigen. Ich strebe sicher keine politische Funktion an“, betont Helga Brunschmid.

Peter Seiwald will Spitzenkandidat werden

Derweil laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für die Kandidatenkür im Bezirk. Bezirksparteiobmann Peter Seiwald will für den Wirtschaftsbund in den Ring steigen. „Ich stelle mich der Abstimmung als Spitzenkandidat in der Bezirksparteileitung“, kündigt der St. Johanner an. Und auch Bezirksbauernobmann Josef Edenhauser, der seit zwei Perioden im Landtag sitzt, will es noch einmal wissen, bestätigt er.



Im Laufe der nächsten Tage und Wochen sind vorerst die Verantwortlichen der Bünde am Wort, bevor der Bezirksparteivorstand seine Wahl trifft, die schlussendlich von der Landesreihungskommission noch einmal abgesegnet wird.

Die Wahl Brunschmids als stellvertretende Parteiobfrau sehen Seiwald wie Edenhauser positiv. Damit habe der Bezirk eine weitere Stimme im Landesparteivorstand. Peter Seiwald ist darin ebenfalls vertreten, Josef Edenhauser als Abgeordneter ein weiteres Sprachrohr für Kitzbühel.

Margret Klausner

Bild: Erste Gespräche beim Stanglwirt. Im Bild: VP-Bezirksobmann Peter Seiwald, LR Anton Mattle, Stanglwirtin Magdalena Hauser, LA Josef Edenhauser und LLK-Chef Josef Hechenberger (von links). Foto: ÖVP